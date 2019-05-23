В Туле пройдёт антинаркотический месячник

С 26 мая по 26 июня в Тульской области пройдёт антинаркотический месячник.



В работе по профилактике наркомании будут задействованы государственные и общественные институты.

В рамках месячника пройдут беседы-тренинги по профилактике наркомании с участием сотрудников УМВД и прокуратуры, интернет-уроки антинаркотической направленности, показы фильмов по профилактике вредных привычек, фотовыставки, конкурсы рисунков, плакатов на антинаркотическую тему, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

Будут действовать телефоны «горячих линий»: 8-800-450-71-00, 32-22-85 (УМВД), 36-43-07 (прокуратура).