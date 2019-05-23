Активистка из Узловой: По утрам из-за полигона стоит невыносимая вонь, «дымка» расстилается на километры

Активистка Татьяна Карпова обратилась к администрации Узловского района, министерству природных ресурсов и экологии Тульской области и управлению Роспотребнадзора с просьбой приехать на мусорный полигон, находящийся недалеко от населённых пунктов.



По её словам, жители задыхаются из-за того, что полигон «работает с множественными нарушениями».

«По вечерам и утрам в тихую безветренную погоду, стоит невыносимая вонь, и „дымка“ расстилается на километры. В связи с тем, что вы приезжая на полигон со всеми надзорными органами на проверку, не видите очевидных вещей, приглашаем погостить недельку в деревне Петровское и каждой клеткой организма ощутить все „прелести“ проживания рядом с ПОЛИГОНОМ. Узнать, как пахнет свалочный газ, и выходя из дома прочувствовать, что вышел не на улицу, а на середину свалку. Узнать как живут жители 3 Шахты, пос. Брусянский, д. Петровское. Дома предоставим на территории санитарно-защитной зоны (которая по-вашему составляет 500 метров)», — обратилась она на своей странице в соцсети.

Ранее жители Узловой передали в приёмную президента в Москве несколько тысяч подписей против расширения мусорного полигона в МО Партизанское, недалеко от деревни Большая Россошка.

Узловчане утверждают, что полигон в Узловой работает с нарушениями — склоны свалки не сформированы, засыпаны строительным мусором, из которого торчат камни и арматура. Кроме того, на полигон свозят отходы из Москвы и Подмосковья. Также они считают, что участок земли сельскохозяйственного назначения был переведён в другую зону незаконно, без учёта волеизъявления местного населения.

7 мая на территории полигона с рабочей группой жителей встретился министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. Он предложил провести независимую экспертизу работы объекта.

По итогам встречи активистка Татьяна Карпова выразила сомнение, что к общественникам прислушаются, при этом заверила, что местные жители решительно настроены не допустить нарушений экологических норм.

«Ну что, у нас тут как опять — мы чиновникам говорим, что все вместе смотрим на белый лист бумаги, а они говорят, что на чёрный. Мы, конечно, останавливаться не будем ни при каких обстоятельствах. Мы не требуем ничего сверхъестественного, мы хотим, чтобы это опасное предприятие, которое несёт негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, работало с соблюдением законодательства и всех санитарных норм. Мы хотим жить», — подчеркнула она.