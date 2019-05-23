В Тульской области ищут поджигателей автомобилей

В Тульской области полиция разыскивает предполагаемых поджигателей автомобилей.



В распоряжении сотрудников полиции оказалась запись с видеорегистратора в Кимовском районе, на которой видна группа молодых людей, предположительно, несущих шланг и канистру с бензином.

Полицейские просят граждан, которые располагают какой-либо информацией об изображённых на видео людях, сообщить в УМВД России по Тульской области по телефону 32-22-49.

Также в УМВД отметили, что в последнее время в Тульской области участились факты поджогов автомобилей и краж бензина.