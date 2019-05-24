Ростуризм запустит проект по созданию туристических маршрутов в регионах

Ростуризм начинает реализацию проекта по созданию конкурентоспособных туристических маршрутов в российских регионах и будет продвигать их как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.



В рамках проекта «Национальные брендовые маршруты» регионам предоставят необходимую экспертизу и практическую, не финансовую поддержку по развитию «как действующих, так и новых туристических маршрутов до уровня не ниже мировых аналогов». Для этого будет создан экспертный совет, в который войдут представители Ростуризма, бизнеса, Ассоциация туроператоров России, Российский союз туриндустрии, а также члены Русского географического общества. Кроме того, к работе будут подключены маркетологи, брендологи и специалисты по продвижению.

Для тестирования маршрутов в регионы будет выезжать специальная рабочая группа. Ожидается, что такая работа должна привести к появлению пула конкурентоспособных туристских маршрутов в разрезе регионов и видов туризма, которые можно будет продвигать на внутреннем и внешнем рынке.