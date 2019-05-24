24 миллионов россиян не работают или скрывают свои доходы

По данным Пенсионного фонда России, численность трудоспособного населения в стране составляет 81,3 млн человек, а данные о страховых взносах и стаже поступают в ведомство лишь от 54 млн россиян.



Около 24 млн россиян скрывают свои доходы, либо не работают. При этом официально зарегистрированных безработных в России, согласно данным Минтруда, чуть больше 800 тыс. человек, ещё 2,4 млн российских граждан — неработающие инвалиды, пишут «Известия».

Согласно подсчётам Росстата реальных доходов населения по обновлённой методике, в 2018 году средняя сумма оплаты труда наёмных работников составила 34,5 трлн рублей. По старой схеме в 2018 году этот показатель был равен 25,2 трлн рублей. Разница в 9,3 трлн рублей, по мнению экспертов, и представляет собой преимущественно «серые» доходы россиян.