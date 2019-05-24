Стал известен председатель совета директоров «ТПЗ»

Председателем совета директоров «Тульского патронного завода» стал Вячеслав Васьков.



В голосовании участвовало приняли участие восемь членов совета директоров «ТПЗ», семь из них проголосовали за кандидатуру Васькова, один воздержался. Решение утверждено генеральным директором предприятия Игорем Сустовым.

Вячеслав Васьков ранее занимал должность руководителя департамента экономического анализа и оценки АО «ЭнПиВи Инжиниринг». В состав совета директоров «Тульского патронного завода» он вошёл в марте 2017 года.