Активисты «Яблока» намерены принять участие в областных выборах

Партия «Яблоко» намерена выставить кандидатов на участие в выборах в Тульскую областную Думу.



Об этом сообщил зампред партии, член правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси-Интернешнл» Николай Рыбаков, который вместе с активистами-экологами побывал в Новомосковске на месте мусорного полигона.

«У „Яблока“ в регионе высокие шансы на победу. Будем собирать подписи и готовиться к избирательной кампании», — сообщил он.

Что касается полигона, Рыбаков заявил, что там происходит сортировка мусора, но «пещерным методом».

«Грузовики привозят мусор, а затем его сортируют сотрудники полигона... Отделяют пластик и сдают его в местную фирму на переработку... Эта прекрасная бизнес-модель отвечает на вопрос: зачем чиновникам вводить в России раздельный сбор, если на мусоре можно заработать дважды? Сначала, увеличив тариф, собрать деньги с населения. В Тульской области оплата 143 рубля с человека. А затем, отправив мусор на переработку, заработать на том же мусоре снова», — написал он на своей странице в фейсбуке.