В Туле экс-сотрудникам МЧС дали по 5 лет колонии строгого режима за взятку алкоголем

В Туле суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам управления МЧС.



33-летний начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Николай Устинов и его 40-летний заместитель Дмитрий Алексанов обвинялись в совершении двух эпизодов п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в декабре 2017 года замначальника ОНДиПР вынес распоряжение о проведении внеплановой проверки одного из кафе в Пролетарском округе Тулы в связи с поступившим обращением о фактах нарушения пожарной безопасности. В ходе выездной проверки он выявил ряд нарушений и сообщил об этом своему начальнику. Однако они не стали привлекать соучредителя кафе к административной ответственности, а договорились о получении с женщины взятки алкоголем.

15 декабря 2017 года она передала замначальника ОНДиПР 24 бутылки водки и столько же бутылок вина на сумму чуть более 14 тысяч рублей. В свою очередь тот выписал административный штраф за одно из выявленных нарушений на 6 тысяч рублей и предписание по устранению данного правонарушения.

С целью проверки исполнения предписания в февраля 2018 года начальник ОНДиПР инициировал проведение внеплановой проверки кафе, в ходе которой его заместитель неоднократно указывал представителю кафе на выявленные ранее многочисленные нарушения и на то, что они не устранены. Женщина, чтобы избежать ответственности, согласилась снова передать взятку алкоголем в размере 34 бутылок алкогольной продукции.

18 апреля при передаче взятки подельники были задержаны сотрудниками УФСБ и заключены под стражу.

В марте 2019 года уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. 23 мая приговором суда Устинову и Алексанову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 200 тысяч рублей каждому. Кроме того, экс-сотрудники МЧС лишатся специальных званий.