Завтра на полигоне в Узловой проведут забор проб атмосферного воздуха

24 мая в 10:00 мск на полигоне в Узловском районе специалисты проведут забор проб атмосферного воздуха для дальнейшего исследования.



В контрольном мероприятии примут участие сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, а также районной администрации.

Напомним, сегодня утром представитель инициативной группы жителей, активистка Татьяна Карпова опубликовала пост, в котором рассказала, что жители Узловского района задыхаются от запаха, распространяющегося от полигона, и призвала сотрудников экологических ведомств приехать на полигон.

«По вечерам и утрам в тихую безветренную погоду, стоит невыносимая вонь, и „дымка“ расстилается на километры», — написала она.

Ранее жители Узловой передали в приёмную президента в Москве несколько тысяч подписей против расширения мусорного полигона в МО Партизанское, недалеко от деревни Большая Россошка.

Узловчане утверждают, что полигон в Узловой работает с нарушениями — склоны свалки не сформированы, засыпаны строительным мусором, из которого торчат камни и арматура. Кроме того, на полигон свозят отходы из Москвы и Подмосковья. Также они считают, что участок земли сельскохозяйственного назначения был переведён в другую зону незаконно, без учёта волеизъявления местного населения.

7 мая на территории полигона с рабочей группой жителей встретился министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. Он предложил провести независимую экспертизу работы объекта. Активисты в свою очередь заверили, что не будут «ни при каких обстоятельствах» останавливаться в своей борьбе за экологию района.