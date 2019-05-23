Прокуратура возбудила административное дело по факту огромной свалки в жилом квартале, о которой мы писали на прошлой неделе

Прокуратура Тулы возбудила административное дело в отношении генерального директора ООО «МГ-Финанс» по факту несоблюдения требований нормативных актов в сфере благоустройства.



На шести земельных участках в микрорайоне Северная Мыза, которые находятся в аренде у застройщика «МГ-Финанс», раскинулась масштабная свалка бытовых отходов и строительного мусора.

В январе прокуратура уже вносила представление в адрес главы администрации Тулы Евгения Авилова и потребовала от директора фирмы убрать свалку к 15 февраля.

Однако оказалось, что по факту отходы до сих пор не вывезены, в связи с чем в микрорайоне из-за антисанитарии развелись крысы.

22 мая по итогам рейда прокуратура Тулы внесла представление гендиректору ООО «МГ-Финанс» и вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.11.1 (невыполнение Закона от 09.06.2003 №388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области»).

«Данным обществом своевременных мер по очистке территории, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов и строительного мусора не принято. Также не приняты меры по благоустройству указанной территории, что нарушает права жителей муниципального образования г. Тула на благоприятное проживание», — сообщили в ведомстве.