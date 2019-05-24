Тульская область не вошла в число лидеров по вводу жилья

Эксперты назвали регионы, лидирующие по вводу жилья в России по итогам 2018 года.



Наибольшее количество жилья в пересчёте на одного жителя ввели в Ленинградской (1,442 кв. м на человека) и Московской (1,174 кв. м) областях, свидетельствуют результаты рейтинга РИА «Новости».

Аналитики считают, что лидерство этих регионов обусловлено интенсивным развитием Московской и Санкт-Петербургской агломераций, в которых формируется высокий спрос на жильё, в особенности в хорошей транспортной доступности от столиц.

В первую пятёрку также вошли Калининградская (0,917 кв. м на человека), Тюменская (0,894 кв. м) и Тамбовская (0,838 кв. м) области.

В аутсайдеры попали Магаданская область (0,03 кв. м на человека), Чукотка (0,036 кв. м), Камчатка (0,113 кв. м), ЕАО (0,173 кв. м), Забайкалье (0,174 кв. м), Приамурье (0,2 кв. м) и Хабаровский край (0,207 кв. м).

Всего в 2019 году в России ввели 75,7 млн кв. м жилья — в среднем около 0,5 кв. м на человека.

Объёма ввода жилья в 2018 году оказались на 4,4% меньше, чем в 2017-м. Наиболее существенный рост зафиксировали в Севастополе (+80,3%). В первую пятёрку также попали Приморье (+30,6%), Республика Коми (+30,3%), Алтайский край (+24%) и Карелия (+21,9%).

Сильнее всего объёмы ввода жилья снизились на Чукотке (-56,1%), в Дагестане (-51,2%), на Камчатке (-46,8%), в ЕАО (-44,8%) и Чечне (-43,9%).