Госдума приняла закон, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, позволяющий людям, инфицированным вирусом иммунодефицита человека по решению суда усыновлять уже живущих с ними детей.



Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 20 июня 2018 года, который счёл неконституционной норму, не позволяющую стать усыновителями лицам, страдающим заболеваниями из утверждённого правительством перечня.

В кабмине указывают, что усыновление ребёнка, который уже живёт в семье такого гражданина, по сути, позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения родителя и ребёнка, не увеличивая риски для здоровья последнего.