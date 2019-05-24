Годами присылали отписки: В Алексине дали месяц на приведение в порядок аварийных балконов, о которых сообщала «ТА»

Администрация Алексина потребовала привести в порядок аварийные балконы в жилом доме №15 по улице Площадь Победы.



Ранее 17 мая мы рассказывали, что жители в течение нескольких лет жаловались во многие инстанции, но получали отписки.

По данному факту активисты направили обращения в местную администрацию, областную Госжилинспекцию, а также в прокуратуру и лично губернатору Алексею Дюмину.

21 мая сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Алексина вместе с прокурором провели внеплановую выездную проверку. Были выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170, минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания имущества в многоквартирном доме, и порядок их оказания и выполнения, утверждённого постановлением правительства РФ от 03.04.2013 №290.

Управляющей компании ООО «Левый берег» выдано предписание об устранении нарушений требований жилищного законодательства до 21 июня 2019 года. Вопрос находится на контроле прокуратуры.