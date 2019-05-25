В тульских школах могут появиться заместители директора по безопасности

МВД предложило ввести в российских школах должность заместителя директора по безопасности.



По словам замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игоря Морозова, такая мера поможет решить проблему насилия в образовательных учреждениях.

«В последние годы фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к движению, которое пропагандирует насилие в школах. Имеется ввиду так называемый school shooting (школьная стрельба). Стандартных мер безопасности — видеонаблюдения, рамок металлоискателей, охранных предприятий — уже недостаточно. Способствовать решению проблемы могло бы введение должности замдиректора по безопасности образовательного процесса», — сказал он.

В должностные обязанности сотрудника предлагается включить профилактику подобных случаев среди родителей и учеников. По словам Морозова, примеры таких типовых должностных инструкций для новой должности уже разосланы главам регионов.