Госдума добавила бонусов сотрудникам Росгвардии

Госдума приняла закон, направленный на совершенствование службы в Росгвардии.



В частности, сотрудники Росгвардии смогут переходить на военную службу без процедуры повторного прохождения квалификационных требований. Среди требований — аттестация, медицинское освидетельствование, проверка соответствия по уровню образования, квалификации и физподготовки.

Ожидается, что реализация закона сократит и временные, и финансовые затраты, и упростит возможность для росгвардейцев служить в войсках по контракту.

Кроме того, в законе решается задача полного сохранения соцгарантий сотрудникам и возможность поступления на службу сотрудников старше 40 лет.