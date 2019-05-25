В России создадут базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел

МВД подготовило законопроект о создании банка данных фигурантов всех уголовных дел, сообщил врио начальника экспертно-криминалистического центра МВД России Сергей Сыромятников на парламентских слушаниях в Совете Федерации.



«Сейчас обязательной геномной регистрации подлежат только лица, осуждённые к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений либо преступления против половой неприкосновенности и свободы. А также генетические коды неопознанных трупов и следов, изъятых с мест совершения преступлений», — приводит его слова ТАСС.

В случае принятия разработанного МВД законопроекта «на геномный учёт будут ставиться данные всех отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и административно арестованных», сообщил Сыромятников.

Таким образом, к концу 2021 года в федеральной базе будут содержаться данные ДНК порядка 3,5% россиян.

«Это позволит повысить эффективность её использования не только в раскрытии, но и в профилактике преступлений», — уверен представитель МВД.