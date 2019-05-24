Дюмина оценят по количеству переработанного в Тульской области мусора

На оценку губернатора Тульской области Алексея Дюмина на федеральном уровне может повлиять доля переработанного в регионе мусора.



В Минприроды отметили, что оценка качества окружающей среды представляет из себя интегрированные показатели, основанные на качестве воздуха, воды и показателе по отходам

Как сообщил глава проектного офиса Минприроды Дмитрий Галанкин на заседании рабочей группы «Экология и природные ресурсы» Госсовета РФ, доля коммунального мусора в общем объёме отходов, направленная на переработку, может стать одним из показателей эффективности работы губернаторов по направлению «качество окружающей среды» в рамках выполнения нацпроектов.

«Оценка качества окружающей среды представляет из себя интегрированные показатели, основанные на трех составляющих: качество воздуха, воды и [показателя по] отходам. По воздуху мы базируемся на средних годовых значениях объемов выбросов [загрязняющих веществ в атмосферу]. По показателю „вода“ мы оцениваем объем сброса сточных вод и долю населения, обеспеченную качественной питьевой водой. По показателю „отходы“ мы оцениваем количество несанкционированных свалок на территории субъекта и долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме отходов», — приводит его слова «Российская газета».

Галанкин добавил, что участники другой рабочей группы Госсовета — «Государственное и муниципальное управление» — предложили основывать оценку выбросов в атмосферу на данных объективного мониторинга. Однако сейчас возможностей Росгидромета для этого не хватает, а собственного экологического мониторинга в городах РФ за редким исключением нет, пояснил он. Поэтому пока этот показатель будет базироваться на статистических данных, которые в том числе выводятся из объёмов выбросов, заявленных самими предприятиями-загрязнителями.

«Данная методика согласована с Минэкономразвития. И вчера мы получили проект постановления, который должен финализировать нашу работу и утвердить данный подход», — заключил Галанкин.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что к 2022 году не менее 30% отходов должно перерабатываться.