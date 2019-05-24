Одоевский суд торопится взыскать с активиста из Дубны штраф из-за полигона?

Одоевский районный суд прислал активисту Никите Евтихевичу, выступившему против мусорного полигона, письмо о вступлении в силу постановления, в котором он признаётся виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия.



Резонансное дело о привлечении к административной ответственности нескольких жителей посёлка Дубна за "организацию публичного мероприятия путём размещения сообщений в соцсети «ВКонтакте» освещалось в том числе в федеральных СМИ.

Заседание суда прошло 30 апреля в здании прокуратуры Дубенского района, куда приехал судья. Мать троих детей, младшему из которых 11 месяцев, Евгения Ильичёва была осуждена за то, что опубликовала в групповом чате скриншоты сообщений о сходе против мусорного полигона. Её признали виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал на 22 тысячи рублей, при этом она получает пособие на детей в размере 5800 рублей.

По той же статье на 23 тысячи рублей судья оштрафовал Никиту Евтихевича. В протоколе указано, что в группе «Подслушано Дубенский район» он призывал выйти на митинг у здания администрации города. Тульский правозащитник Алексей Власов утверждает, что активист звал людей прийти на сход, а не митинг.

Ещё одного местного активиста Кирилла Горшкова по той же статье Одоевский суд приговорил к 50 часам обязательных работ якобы за организацию демонстрации. Сам Горшков рассказал «ОВД-Инфо», что просто пригласил во «ВКонтакте» всех желающих сходить на субботник на окраине Дубны. Молодого человека задержали 30 апреля и около суток продержали в ОВД «Дубенское», после чего повезли на суд.

«23 мая один из обвиняемых и признанных виновным Никита Евтихевич получил из Одоевского районного суда „письмо счастья“ о том, что постановление суда вступило в силу. Мало того, что заседание суда прошло в здании Дубенской прокуратуры, непонятно по какому основанию, что даёт основание предположить, что судебный процесс имел обвинительный уклон, так он ещё и объявляет решение суда вступившем в законную силу, без рассмотрения жалобы на не вступившее в законную силу постановление», — рассказал правозащитник Алексей Власов.

Как отметил Власов, в соответствии со статьёй 30.1 КоАП РФ у признанного виновным в совершении административного правонарушения есть право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении, в соответствии с частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ

«Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Отсчёт срока начинается со следующего дня после даты вручения или получения копии постановления лицом, правомочным его обжаловать. Момент окончания срока определяется по общим правилам, применяемым и в уголовном, и в гражданском процессе. Срок истекает в 24 часа последнего десятого дня. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день. Если жалоба отправлена по почте, момент ее подачи определяется по почтовому штемпелю дня сдачи на почту. Отсчёт начинается с 1 мая, значит последний день — 10 мая, но это официальный нерабочий день, первый рабочий день — 13 мая 2019 года. Жалоба была отправлена 11.05.2019 года, о чём есть соответствующие документы.

На каком основании Одоевский районный суд Тульской области направляет копию постановления с отметкой о том, что оно вступило в законную силу? Кто этот „поторопившийся“? Есть основания предполагать, что таким образом суд пытается вынудить выплатить штраф, а потом при рассмотрении жалобы на не вступившее в законную силу постановление суда сказать, что с наказанием он согласен, поскольку оплатил штраф», — говорит Власов.

Активисты Дубны выступают против ввоза московского мусора в старый Дубенский карьер, который превратили в огромный полигон. Местная администрация утверждает, что мусорный полигон в карьере существует уже около сорока лет. Однако жители утверждают, что активно мусор стали ввозить около полугода назад. По словам Евгении Ильичёвой, ежедневно к трёхкилометровому полигону проезжают около 70 грузовиков. По подсчётам экоактивистов, через 36 месяцев полигон будет заполнен доверху.

«Сплошные грузовики с прицепами сюда идут и захоранивают мусор. Вероятно, московский мусор. Но поражает не это. В дубенском полигоне есть две особенности, отличающие его от всех остальных полигонов. Первое — близость к поселению, если в Туле это 8 км до центра города, в Узловой — 6 км, а в Дубне — всего 3,5 км. Согласно схеме водоснабжения Дубны, город снабжают три водозабора. Единственный водоносный слой в Дубне находится на глубине 33-46 м, остальные слои не подходят для водоснабжения. Свалку как раз пробили на глубине 37 м, точно попав в центр водоносного слоя. Второе, что поражает, это полный провал системы сбора фильтрата. Запирающего слоя под карьером не было, возможно, это единственное место в Тульской области, где нельзя было делать свалку», — рассказывал тульский общественник Никита Баринов.

Ранее жители Дубны ранее создали петицию против захоронения мусора в их посёлке, адресованную президенту РФ Владимиру Путину, а также собрали более 1,5 тысячи подписей (всего здесь проживает около 6 тысяч человек).