В Узловой в зону отдыха сваливают строительный мусор (фото)

Активисты из Узловой в ходе субботника обнаружили не ликвидированную свалку на территории зоны отдыха «Любовский водоём».



Как рассказал общественник Алексей Петрухин, местные жители провели в Любовке уже шесть субботников.

«То как отчиталась администрация Узловой перед областной администрацией о ликвидации несанкционированной свалки, не соответствует действительности. Как утверждает правительство, мусор перед засыпкой грунтом был вывезен, но если мусор вывезли, что там надо было засыпать? Обратите внимание на рельеф местности, строительный мусор находится под грунтом на момент возникновения свалки.

Мусор засыпали землёй, похоронив там огромную массу вредных и ядовитых веществ, в 20 метрах от реки Любовка, что является грубейшим нарушением законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования», — подчеркнул активист.



