В Донском полиция задержала активиста Станислава Скидана для проверки по делу о поджоге мусорных контейнеров

24 мая в Донском сотрудники полиции задержали активиста и блогера Станислава Скидана и его подругу Екатерину Фирсову.



Полицейские приехали домой к Скидану и отвезли молодых людей в полицейский отдел, где потребовали дать объяснения в связи с недавним поджогом 31 мусорного контейнера в Кимовске.

После того, как Скидан и Фирсова объяснили, что во время пожара находились в другом месте, их отпустили, но сказали, что могут вызвать опять. Активиста заставили сфотографироваться, сообщается в паблике «Наш Донской 71».

Станислав Скидан администрирует сообщества в соцсетях, посвящённые местным новостям и проблемам, принимает участие в акциях против мусорной реформы.

Как сообщила пресс-секретарь регионального отделения КПРФ Вера Серебровская, в связи с инцидентом опрашивали также независимых депутатов и кандидатов в депутаты — известно как минимум о трёх таких случаях. В Кимовске вызывали в уголовный розыск по вопросу поджога мусорных контейнеров местного депутата от КПРФ Галину Лазурейкис.