Под Тулой в реку Упу сбрасывали сточные воды и отходы канализации

Тульская природоохранная прокурора провела проверку по факту жалобы жителя села Фёдоровка Ленинского района на сброс сточных вод в реку Упу и неудовлетворительное состояние очистных сооружений.



В ходе проверки информация подтвердилось. Оказалось, что очистные сооружения в селе Фёдоровка фактически отсутствуют, в настоящее время не функционируют и администрацией Тулы эксплуатирующей организации не передавались.

Сброс сточных вод от сетей и сооружений канализации осуществляется в границах водоохранной зоны Упы, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию, что является нарушением законодательства об охране окружающей среды.

В связи с непринятием администрацией Тулы исчерпывающих мер по организации водоотведения в селе Фёдоровка главе ведомства Евгению Авилову внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и водного законодательства.