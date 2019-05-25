Областной прокурор призвал туляков подключиться к борьбе с распространением наркотиков

Прокурор Тульской области Роман Прасков призвал жителей региона принять участие в антинаркотическом месячнике «Вместе против наркотиков!».



Межведомственная профилактическая акция пройдёт с 25 мая по 26 июня. В прокуратуре будет работать телефон горячей линии 36-43-07, звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00 мск.

Туляки могут сообщить, кто и где торгует «смертью», где растут наркосодержащие растения, кем используются жилые помещения для потребления наркотиков и в какой семье страдают от родителей-наркоманов дети, а также рассказать о фактах бесконтактных способов передачи наркотиков (надписи на стенах домов, закладки и др.). По всем фактам будут организованы проверочные мероприятия.

«В 2015 году, когда такая акция проводилась впервые, наша задача была привлечь внимание населения к проблемам наркомании. Было важно понять как общество воспринимает складывающуюся обстановку и готово ли оно вместе с органами власти и правоохранительными органами противостоять этому пагубному явлению. Результаты акций показали, что такие мероприятия актуальны и проводить их необходимо. Поэтому сегодня мы ожидаем от населения активной гражданской позиции, которая позволит более качественно противостоять наркопреступности, пресекать предложения по сбыту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», — отметил Прасков.

В 2018 году по результатам проведённых прокуратурой области проверок исполнения законодательства, направленного на профилактику наркомании среди молодёжи, было выявлено более 200 нарушений, внесено 65 представлений.