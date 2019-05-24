В Узловой отобрали пробы воздуха на мусорном полигоне

24 мая в Узловой провели отбор проб атмосферного воздуха на полигоне твёрдых бытовых отходов.



Также планируется отобрать пробы в жаркую погоду при более высокой температуре, когда, по словам местных жителей, происходят все испарения и зловония.

Как рассказали представители инициативной группы, были запрошены документы, касающиеся функционирования полигона. На следующей неделе состоится ещё одна встреча, на которой обещал присутствовать глава Узловского района Николай Терехов.

Накануне мероприятия представитель инициативной группы жителей, активистка Татьяна Карпова опубликовала пост, в котором рассказала, что жители Узловского района задыхаются от запаха, распространяющегося от полигона, и призвала сотрудников экологических ведомств приехать на полигон.

«По вечерам и утрам в тихую безветренную погоду, стоит невыносимая вонь, и „дымка“ расстилается на километры», — написала она.

Ранее жители Узловой передали в приёмную президента в Москве несколько тысяч подписей против расширения мусорного полигона в МО Партизанское, недалеко от деревни Большая Россошка.

Узловчане утверждают, что полигон в Узловой работает с нарушениями — склоны свалки не сформированы, засыпаны строительным мусором, из которого торчат камни и арматура. Кроме того, на полигон свозят отходы из Москвы и Подмосковья. Также они считают, что участок земли сельскохозяйственного назначения был переведён в другую зону незаконно, без учёта волеизъявления местного населения.

7 мая на территории полигона с рабочей группой жителей встретился министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. Он предложил провести независимую экспертизу работы объекта. Активисты в свою очередь заверили, что не будут «ни при каких обстоятельствах» останавливаться в своей борьбе за экологию района.