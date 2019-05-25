В Новомосковске ликвидируется завод, обеспечивавший работой инвалидов

«Новомосковское предприятие низковольтной аппаратуры» находится в стадии ликвидации.



Этот завод является базой по трудоустройству для слепых, слабовидящих людей и инвалидов по общему заболеванию.

Возможность сохранения предприятия обсудили в правительстве Тульской области. Как сообщил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Дмитрий Ломовцев, достигнута договоренность по реструктуризации задолженности «Низвольта» перед основными кредиторами для дальнейшего возобновления деятельности.

В правительстве региона отметили, что учредители подтвердили желание сохранить предприятие и восстановить рабочие места.

О том, что «Низвольт» находится на грани выживания, стало известно ещё в 2014 году. Предприятие основано в середине 1950-х годов на взносы членов Всероссийского общества инвалидов. В современные годы ситуация на заводе ухудшилась из-за конкуренции на рынке, который заполнила дешёвая продукция китайского производства. В 2017 году Всероссийское общество слепых написало обращение главе региона Алексею Дюмину, в котором рассказало о сложной экономической ситуации на предприятии.