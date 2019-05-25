Молодым тульским прокурорам обрисовали портрет коррупционера

В прокуратуре Тульской области прошёл учебно-методический семинар на тему «Антикоррупционная устойчивость личности».



В нём приняли участие молодые специалисты органов прокуратуры области со стажем работы менее трех лет.

В ходе семинара психолог отдела кадров прокуратуры Елена Иванова ознакомила присутствующих с основными факторами, способствующими развитию антикоррупционной устойчивости личности работника прокуратуры, дала практические рекомендации по правилам поведения в ситуациях коррупционной направленности.

Участники семинара изучили психологический портрет коррупционера, провели анализ ситуаций коррупционной направленности в целях использования полученных знаний при выполнении своих служебных обязанностей.