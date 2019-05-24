В Туле неизвестные расстреляли полицейского из его же табельного оружия

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения на полицейского в посёлке Косая Гора (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).



Утром 24 мая около дома №45 по Орловскому шоссе неизвестные люди отобрали у старшего сержанта Николая Скачкова оружие и несколько раз выстрелили из него в полицейского. По некоторым данным, неизвестных было трое, после нападения они скрылись, а в Туле был объявлен план «перехват».

Согласно одной из версий, озвученной в СМИ, конфликт между полицейским и неизвестным мужчиной или несколькими людьми начался в автобусе, ехавшем с Косой Горы в сторону центра Тулы. Затем мужчины вышли на остановке «Пятачок» и продолжили конфликт у пункта приёма лома.

После нападения в отделе полиции по Косой Горе начали массовую проверку документов у мигрантов. Полицейский находится в больнице, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.