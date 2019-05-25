Эксперты Счётной палаты заявили, что всего в трёх регионах России — Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе — полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами.



К такому выводу они пришли, оценивая реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Экология», стартовавшего в 2018 году.

В проекте приняли участие 18 регионов, им было выделено всего 900 млн рублей, на которые планировалось создать или модернизировать существующие мусоросортировочные комплексы мощности по утилизации отходов.

Тульская область, Мордовия и Чукотский автономный округ в результате вернули в бюджет 131 млн рублей, потому что «проект завершился ничем», отметили в Счётной палате.

«Причины у каждого региона свои — от отсутствия ПСД (проектно-сметной документации) до позднего заключения контрактов», — уточнили в СП РФ.

Нацпроект «Экология» включает 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

В рамках направления «Чистая страна» к 2024 году предполагается ликвидировать 191 свалку в границах городов и 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Эти работы будут идти в 57 субъектах РФ, в частности, в 2019 году они затронут 13 регионов. Кроме того, до 1 ноября Минприроды России и интегратор реформы мусорной отрасли «Российский экологический оператор» ускорят проверку и актуализацию территориальных схем обращения с отходами.