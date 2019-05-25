СМИ: В ближайшие дни уйдёт с поста начальник челябинского УФСБ, на место которого прочат его тульского коллегу

Начальник управления ФСБ по Челябинской области Юрий Никитин уходит в отпуск с последующим увольнением.



С 27 мая его обязанности будет исполнять первый заместитель Юрий Алёшин, сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в силовой структуре.

«Юрий Никитин рассматривает варианты трудоустройства. Он хочет вернуться в родной Санкт-Петербург, но останется, если ему предложат хорошую должность», — добавил собеседник агентства.

На пост главы УФСБ претендует руководитель тульского подразделения спецслужбы Алексей Зиновьев а также его коллеги Сергей Сизов из Пензенской области и Игорь Завозяев из Саратовской области.