По улице Пирогова в Туле хотят пустить общественный транспорт

В Туле планируют перестроить Центральный рынок.



Согласно разработанному собственником проекту, будет реконструирован продуктовый павильон, для вещевой торговли выделят места под большим навесом, а палатки уберут.

Появятся пешеходная зона, место для общественного питания и детская парковка. Парковку расширят до 180 машиномест, въезд на неё будет со стороны улиц Пирогова и Пушкинская.

По словам директора рынка Аркадия Удовенко, участок улицы Пирогова хотят сделать двусторонним и пустить там общественный транспорт.

«Мы обратились к руководству города с просьбой сделать по улице Пирогова на участке от Советской до Пушкинской двустороннее движение и пустить там общественный транспорт. Это улучшит транспортную доступность рынка», – приводят его слова «Вести-Тула».

Ранее глава горадминистрации Евгений Авилов сообщал, что Центральный рынок полностью реконструируют, а улицы Пирогова и Каминского расчистят под новый проект, который обсудят с общественностью.