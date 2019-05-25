Тульское Заречье избавят от неприятных запахов с очистных за треть миллиарда рублей

Зареченский округ Тулы обещают избавить от запаха с очистных сооружений к концу 2020 года.



Как сообщили в городской администрации, в конце прошлого года была завершена модернизации системы вентиляции с устройством купола и очисткой удаляемого воздуха над приёмной камерой.

В дальнейшем за счёт 370 млн рублей, выделенных из городского бюджета, будет реализован проект по строительству цеха механического обезвоживания осадка. Начало строительства намечено на декабрь 2019 года, завершить планируют к декабрю 2020 года.

По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, строительство данного цеха позволит решить застарелую проблему. Площадь иловых полей, которые являются основным источником неприятного запаха, сократится в 18 раз. После рекультивации на месте иловых полей предполагается высадить зелёные насаждения.

Осенью прошлого года в тульской администрации отчитались об установке куполов на очистных сооружениях города. Работы выполнили специалисты ООО «Строительное управление 71» по заказу «Тулагорводоканала». Общая стоимость работ составила 16,4 млн рублей.