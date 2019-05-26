Все поезда на юг оснастят кондиционерами и биотуалетами

РЖД планирует оснастить кондиционерами все пассажирские вагоны на южном направлении к 2023 году, рассказал генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Пётр Иванов.



«К 2023 году планируем, что у нас на южном направлении, которое является основным пассажирообразующим, все вагоны будут с кондиционерами и биотуалетами. Тем самым эта проблема будет решена. Пассажиры из разных регионов страны смогут доехать на южные курорты с комфортом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что к 2025 году РЖД планирует обновить пассажирский подвижной состав. В этом году на маршруты уже вышли более 270 новых вагонов, а до конца года поступит ещё 253 вагона.