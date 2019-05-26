В Тульской области адвокат получил нервный срыв после общения с сотрудницей полиции и подал на неё в суд

В Тульской области с адвокатом случился нервный срыв, а затем и кратковременная утрата трудоспособности из-за того, что полицейский повысил на юриста голос.



Адвокат подал в суд иск к начальнику отделения дознания МОМВД России «Суворовский» о защите чести и достоинства, в котором просит взыскать с ответчика материальную компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

В марте 2019 года в кабинете отдела полиции при постановке адвокатом вопросов процессуального характера, начальник отдела дознания повысила на него голос, стала громко кричать и выгнала из кабинета.

«В результате был сорван допрос потерпевшего, нанесено оскорбление чести и достоинства истца как гражданина и деловой репутации как адвоката. После выхода из кабинета начальника отдела дознания, истец чувствовал себя некомфортно перед клиентом и сотрудниками отделения дознания», — приводит «МК» выдержку из материалов суда.

Истец также указывает, что клиент высказал юристу недоверие и желание расторгнуть с ним соглашение об оказание юридической помощи.

«В связи с нравственными переживаниями по поводу произошедшего, у истца произошел нервный срыв, что привело к кратковременной утрате трудоспособности», — уточняют в судебном департаменте.