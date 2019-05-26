Тульская область вошла в десятку лучших регионов для литературного туризма

Аналитическое агенство ТурСтат ко Дню филолога, отмечаемого 25 мая, составили рейтинг регионов, наиболее привлекательных для литературного туризма.



Список возглавил Санкт-Петербург — за этот город свои голоса отдали 47% респондентов. Россияне считают, что в городе на Неве самая высокая концентрация музеев-квартир известных поэтов и писателей, а также множество знаковых для русской литературы мест.

Второе место в рейтинге и 17% голосов получила Москва. Замыкает тройку самых привлекательных для любителей чтения регионов Московская область (11%).

В десятку рейтинга также попали Тульская, Ленинградская, Ярославская, Рязанская, Тамбовская, Ульяновская и Костромская области.