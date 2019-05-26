В России вступили в силу новые правила индексации пенсий

26 мая вступил в силу приказ Минтруда, изменивший правила расчёта надбавки к пенсии. Теперь доплата будет индексироваться вместе со всей суммой.



Согласно новым правилам, сначала производится расчёт дополнения, позволяющего приравнять пенсию к прожиточному минимуму, и только потом происходит привязка к уровню потребительских цен.

Таким образом, люди будут получать сумму, превышающую минимальные значения, а не равную им, пишет «Российская газета». По этим требованиям проведут индексацию всех выплат ниже прожиточного минимума с января 2019 года.