Тульские коммунисты освоили методы фан-протеста

Коммунисты отходят от классической идеологии и делают ставку на фан-протест или перформанс, заметил Центр исследований политической культуры России.



В десятку регионов, где коммунисты проводили предвыборные акции с заметными пиар-ходами, эксперты включили Москву, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Саратовскую область, Новосибирск, Тульскую область, Татарстан, Свердловскую и Оренбургскую области и Республика Алтай, пишет «Независимая газета».

Глава экспертной группы Константин Калачёв отметил, что КПРФ позиционирует себя как левая партия, которая «играет на контрпозиционировании региональным властям, поскольку основные претензии у людей именно к ним».

По словам эксперта, с одной стороны, это позволяет партии «не ссориться с Кремлём, который и сам требует эффективности от местных властей», а с другой – «набирать очки у протестного электората».

Он пояснил, что, конечно, инструменты продвижения политической повестки влияют и на содержание агитации.

«Например, в современных условиях странно использовать старые идеологемы и вспоминать Ленина и Сталина, ведь людей интересуют более насущные проблемы – точечная застройка, мусор, пенсии. Хотя, понятно, совсем коммунисты не забывают о своей идеологии, чтобы не потерять электоральное ядро», – сказал Калачёв.

Эксперт заметил, что коммунисты перенимают методы у либералов, но тот же Алексей Навальный в продвижении себя пока выглядит более современным, поскольку КПРФ временами «в очередной раз поднимает баннеры со Сталиным», от чего расширение аудитории происходит не так стремительно.