В узловском посёлке Брусянка семь лет нет нормального водоснабжения (видео)

Жители посёлка Брусянка Узловского района жалуются, что в их населённом пункте уже семь лет нет нормального водоснабжения.



По их словам, водопроводные сети были переданы в частные руки, потом владельцы обанкротились, все имущество «попало в конкурсную массу», а трубы никто не чинит.

Одна из жительниц посёлка, многодетная мама четырёх детей, уже несколько лет ведёт безрезультатные переписки с местными властями.

Председатель комитета ЖКХ по Узловскому району Андрей Сорокин на встрече с жителями 24 мая сообщил, что работа по модернизации сетей водоснабжения ведётся, но органы местного самоуправления «не могут тратить ни одной бюджетной копейки», пока решаются вопросы о банкротстве владельца, а конкурсный управляющий сможет завершить все процессы только осенью.

«Здесь есть водоканал, где в ежедневном режиме отбор проб Роспотребнадзор делает. Сейчас водоканалу предписывают прекратить деятельность, чтобы оплатить долги за энергоресурсы, счета арестованы. Несмотря на это, при поддержке главы администрации находятся средства, чтобы делать работы. Трубы с 1950-60-х годов. В тарифе, который мы сейчас платим, нет затрат на капитальный ремонт, это самая большая беда, поэтому всё делается за внебюджетные средства», — отметил он.

Ранее мы уже писали, что проблема с водоснабжением в Узловой существует уже как минимум четыре года.

В начале года губернатор Тульской области поручил выделить из бюджета Тульской области 220 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения в Туле, Донском, Узловском и Богородицком районах.