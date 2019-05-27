Мединский раскритиковал Тульскую область за низкую посещаемость поддержанных государством кинозалов

Министр культуры РФ Владимир Мединский обратился к главам ряда регионов с просьбой наладить работку кинозалов, открытых в рамках программы кинофикации, стартовавшей в 2016 году.



По его словам, в части субъектов, в том числе в Тульской области, залы работают крайне неэффективно.

В качестве примера он привёл Астраханскую область, где по программе кинофикации появилось четыре кинозала. Два из них приносят в общей сложности лишь 98% сборов, а два фактически не работают. По его мнению, это связано, прежде всего, с эффективностью управления.

«Если населённый пункт удалённый, там нет интернета, существуют другие сложности, то зал не надо открывать. Надо решить эти проблемы, а потом обращаться за федеральными деньгами», — сказал министр.

По его словам, самые низкие показатели посещаемости в Северной Осетии — Алании и Чеченской республике. Кроме того, в 13 регионах крайне низкая посещаемость как минимум в половине поддержанных кинозалов. Это Забайкальский край, республики Дагестан и Адыгея, Ульяновская, Томская, Вологодская, Воронежская, Пензенская, Тульская области.

«Я попрошу все перечисленные регионы разобраться в ситуации, в чем причина, поменять модель управления. Мы даём средства не обязательно муниципальным учреждениям, это могут быть частные компании. Если вы получили деньги, отремонтировали, открыли современные кинотеатры, где можно показывать премьеры мирового кино, организуйте этот процесс, не делайте это для галочки», — обратился Мединский.

Министр подчеркнул, что по итогам года будет проведён повторный анализ посещаемости кинозалов.

«Если ситуация не будет налажена, мы примем и административные меры и будем инициировать кадровые решения», — заключил глава федерального ведомства.

С 2015 по 2019 год в субъектах по программе кинофикации малых городов, реализуемой Минкультом, открыто 789 переоборудованных кинозалов. Посещаемость за весь период в указанных залах составила около 20 млн человек. Всего до 2024 года будет открыто ещё 1200 кинозалов.