«Википедия» сообщила, что Дюмин вступил в «Единую Россию»

27.05.2019 12:44

Крупнейшая онлайн-энциклопедия «Википедия» сообщила, что губернатор Тульской области, генерал-лейтенант Алексей Дюмин является членом «Единой России».

На странице, где опубликована биография Дюмина, отмечается, что он является партийным. Также на странице с перечнем всех членов «ЕР» указана фамилия Дюмина.

"Википедия" сообщила, что Дюмин вступил в "Единую Россию"

Напомним, Алексей Дюмин в 2016 году победил на выборах губернатора Тульской области как самовыдвиженец и подчёркивал, что не является членом ни одной из партий.

«Моя партия — это жители нашего региона», — говорил он.