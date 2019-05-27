«Википедия» сообщила, что Дюмин вступил в «Единую Россию»

Крупнейшая онлайн-энциклопедия «Википедия» сообщила, что губернатор Тульской области, генерал-лейтенант Алексей Дюмин является членом «Единой России».



На странице, где опубликована биография Дюмина, отмечается, что он является партийным. Также на странице с перечнем всех членов «ЕР» указана фамилия Дюмина.

Напомним, Алексей Дюмин в 2016 году победил на выборах губернатора Тульской области как самовыдвиженец и подчёркивал, что не является членом ни одной из партий.

«Моя партия — это жители нашего региона», — говорил он.