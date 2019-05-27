Авилов проверит тульские пляжи

Зонам летнего отдыха туляков будет уделено особое внимание, заявил глава городской администрации Евгений Авилов.



Купальный сезон в Туле открывается 1 июня и продлится до 31 августа. По данным Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы, определено около 100 водоёмов, не пригодных для купания и не имеющих технического освидетельствования.

Готовы к открытию в Туле восемь зон отдыха: в Зареченском округе – зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково), пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо); в Привокзальном округе – зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщевка); в Пролетарском округе – зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое); в Советском округе – зона отдыха на среднем пруду в ЦПКиО им. П. П. Белоусова; в Центральном округе – зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое), (муниципальная), зона отдыха реки Воронка, пляжи №1 и №2.

Как сообщили в горадминистрации, на всех зонах отдыха проведены работы по водолазному обследованию и очистке дна акватории водоёмов, проведена отсыпка песком территории пляжей, осуществлён окос травы, проведено благоустройство берегов, организовано санитарно-эпидемиологическое обследование. Также подготовлены матросы-спасатели и водители маломерных судов, все спасательные посты укомплектованы инвентарём и оборудованием, установлены информационные стенды по правилам поведения на воде и оказанию помощи утопающему.

В период с 28 по 31 мая будет проведено техническое освидетельствование зон отдыха. Глава тульской администрации Евгений Авилов сообщил, что лично проведёт объезд зон отдыха и проконтролирует их готовность.

«Места летнего отдыха туляков должны быть под контролем всех служб в течение всего сезона. Там же, где купание запрещено, нужно организовать информирование населения и патрулирование. Также на территориях всех зон отдыха должна быть обеспечена их доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнул Авилов.