Тульские магазины могут обязать принимать бутылки

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Этот вопрос поручил проработать Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



Как пишут «Известия», правительству рекомендовано представить предложения в Госдуму до 15 июня. Первоначально с инициативой обязать торговые сети принимать тару выступила «Справедливая Россия».

«Мировая практика свидетельствует о том, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать, до 80% мусора можно направлять во вторичную переработку. Чтобы мотивировать граждан к сбору отходов, пригодных ко вторичной переработке, следует использовать и материальные механизмы поощрения», — отметили в «СР».

Стоимость одной бутылки в Турции при её возврате составляет (в пересчете на российскую валюту) 1,5 рубля, в США — около 7 рублей. В России её цена может составить 5–7 рублей, предполагают депутаты. Уже подготовлен необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки, вскоре его внесут на рассмотрение в Госдуму.