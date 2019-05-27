Почему в Алексине не торопятся закрыть мусорный полигон?

До 1 июня должен быть закрыт полигон твёрдых коммунальных отходов рядом с деревней Даниловка в Алексине.



Однако местные власти пока не спешат принимать необходимых мер, выяснили активисты.

Так, на поворотах к полигоны отсутствуют информационные щиты о его закрытии, нет шлагбаума, не ограничен проезд по одной из двух дорог, ведущих на полигон.









Кроме того, никак не состоится второе заседание рабочей группы по вопросу закрытия полигона, которое обещали провести после майских праздников. Первое заседание прошло 10 апреля. Тогда чиновники с участием представителя общественности договорились, что на полигоне будет работать пост охраны, при въезде установят мощный шлагбаум и три информационных щита, содержащих данные о закрытии объекта, контактный телефон администрации и адрес ближайшего действующего полигона.

Ранее прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения при экплуатации полигона в Алексине, директору МУП «Спецавтохозяйство г. Алексин» внесли представление, а его заместителю назначили штраф.

Напомним, добиться закрытия переполненного полигона, который планировали оставить работать ещё на 1,5 года, удалось благодаря активности алексинских общественников. В связи с этим городские депутаты отложили принятие поправок в Генплан, позволяющих расширить территорию полигона почти в четыре раза.