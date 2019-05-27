Путину представили Тульскую область как аутсайдера из-за максимального давления на бизнес

Тульская область попала в число аутсайдеров рейтинга регионов — об этом говорится в ежегодном докладе, представленном 27 мая бизнес-омбудсменом Борисом Титовым президенту РФ Владимиру Путину.



В докладе указано, что максимальное административное давление на бизнес оказывается в Курской и Белгородской областях, Пермском крае, Тульской и Саратовской областях. Минимальную по этой части нагрузку бизнес несёт в Удмуртии, Хакасии и Республике Марий Эл.

«Индекс административного давления» омбудсмен предлагает сделать инструментом измерения и корректировки контрольно-надзорной деятельности. Этот показатель измеряет уровень административного давления на предпринимателей в 81 регионе РФ (не вошли Иркутская область, Севастополь, Калмыкия и Ставропольский край) на основе данных всех уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных ведомств, Минэкономики, Росстата и данных судебной статистики.

Омбудсменами изучаются такие показатели, как снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности, эффективность внедрения риск-ориентированного подхода, доля штрафов, назначенных без проведения проверок, и объём наложенных штрафов, отмечает «Коммерсантъ».