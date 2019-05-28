По борщевику в Тульской области ударят миллионами

Правительство Тульской области направит 22,7 млн рублей на борьбу с борщевиком.



Средства выделены из регионального бюджета в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и распределены между муниципалитетами.

Больше всех получат Заокский (4,4 млн рублей), Тёпло-Огарёвский (3,2 млн) и Кимовский (3,1 млн) районы. Туле выделено 1,2 млн рублей.

По словам министра сельского хозяйства области Дмитрия Миляева, площади, заросшие борщевиком, составляют порядка 1,5 тыс. га. По его словам, наиболее эффективным признан химический способ уничтожения сорняка.