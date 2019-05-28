В России стартовала основная волна ЕГЭ

27 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ с экзаменов по литературе и географии.



«Никаких утечек экзаменационных материалов до начала экзамена не было. Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задания по подготовке к ЕГЭ, перепроверяем и видим, что они фальшивые», — отметил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Он добавил, что таких сайтов с «ответами» каждый год становится всё меньше. Информацию о подобных ресурсах Рособрнадзор передаёт в правоохранительные органы.

ЕГЭ по литературе сдаёт 54 тысячи человек, географию пишет 24 тысячи. Основной период ЕГЭ в этом году завершится 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.