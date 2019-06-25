Калужский губернатор посчитал издевательской реставрацию музей-заповедника «Поленово» под Тулой

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в качестве примера неправильной реставрации назвал ремонт музея-заповедника «Поленово» в Заокском районе Тульской области.



По его словам, здесь провели некачественную реставрацию, изменив внешний облик здания.

«Ваши эти правила, не знаю, кто их придумал, однозначно зачастую идиотские, издевательские по отношению к этим объектам. Они не позволяют сделать так, чтобы этот объект служил», — приводит его слова «КП-Калуга».

При этом Артамонов выразил мнение, что обычная строительная фирма выполнит работы лучше, чем реставраторы.