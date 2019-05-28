Липы на проспекте Ленина в Туле оказались заражены тиростромозом

Администрация Тулы сообщила, в рамках инвентаризации зелёных насаждений выявили на проспекте Ленина липы, заражённые тиростромозом (инфекционное усыхание).



Контрольные мероприятия на центральных улицах города проводят в рамках практики студенты Крапивенского лесхоз-техникума совместно со специалистами управления по благоустройству.

Выявленные больные деревья на проспекте Ленина обещают заменить на саженцы липы с закрытой корневой системой.

28 мая начнут работы по замене: сначала больные деревья спилят, затем остатки корневой системы будут выкорчевывать, на плодородный грунт вместо удалённых деревьев высадят молодые.