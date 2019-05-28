Дорожку московскому мусору в Тульскую область проложил Шерин?

Решение ввозить отходы из Московской области в Тульскую для размещения на полигонах может быть основано на дополнительном соглашении к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами.



В нашем распоряжении оказался подтверждающий это документ, подписанный председателем правительства Тульской области Валерием Шериным.

В частности, указанным допсоглашением вводится новый пункт, в котором сказано, что стороны «взаимодействуют в вопросах реализации мероприятий по обеспечению сбора, накопления, переработки и захоронения отходов».

Вероятно, именно этот документ легализовал ввоз мусора из Подмосковья на полигоны в Узловском, Дубенском и ряде других районов Тульской области. Работа всех этих полигонов вызывает большие вопросы у местных жителей — мусорные объекты расположены недалеко от населённых пунктов, к ним есть претензии по части соблюдения технологий и экологичности.



