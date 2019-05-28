Полиция изъяла 100 тысяч экземпляров «Тульской правды» по пути из типографии

В Тульской области полицейские изъяли 100 тысяч экземпляров газеты тульского обкома КПРФ.



В Новомосковске около 02:00 мск 28 мая сотрудники ДПС остановили машину с тиражом газеты «Тульская правда», которая ехала из типографии из Дзержинска Нижегородской области.

В Новомосковске автомобиль остановили сотрудники ДПС, которые тут же вызвали подкрепление, на место прибыли полицейские, вместе с которыми был оперативник уголовного розыска, сообщает «ОВД-Инфо». Отмечается, что другие печатные издания, которые также перевозились в машине, сотрудники полиции изымать не стали.

В КПРФ считают, что изъятие тиража связано с публикациями, посвящёнными критике мусорной реформе и ее критике. В издании также было опубликовано соглашение между Московской и Тульской областями о том, что они будут тесно сотрудничать в сфере захоронения отходов.