Редактор «Тульской правды» написал заявление в полицию на незаконное изъятие тиража газеты

Редактор газеты КПРФ «Тульская правда» Михаил Фёдоров написал заявление в полицию по факту изъятия 100 тысяч экземпляров издания.



Напомним, ночью 28 мая по пути из типографии в Новомосковске была задержана машина, перевозящая газеты. Автомобиль остановили сотрудники полиции, при этом изъяли весь тираж «Тульской правды», остальные издания не тронули.

«Полиция действовала в нарушение закона о СМИ, в котором чётко определено, что изымать тираж газеты (СМИ) (или его часть) допускается только по вступившему в силу решению суда», — отметили в КПРФ.

Сегодня сразу после заседания областного суда по иску о признании тарифов на вывоз мусора необоснованно завышенными представители КПРФ выехали в отделение полиции «Новомосковское», где обнаружили газеты складированными под лестницей.

«Михаил Фёдоров сразу написал заявление на действия сотрудников полиции. Ни ответственного, ни начальника, ни зама — в отделении полиции не было никого (или скрывались в своих кабинетах, которые были закрыты изнутри). Прокурора Новомосковска тоже не оказалось на месте. За прокурора отдуваться пришлось заму Ирине Николаевне. Сказала, что будут разбираться ... месяц! В полиции не оказалось никаких документов по изъятию, документов по взятию на хранение тиража. Когда главный редактор Михаил Фёдоров решил забрать свое имущество, то этого ему сделать не дали», — отметили в КПРФ.

В газете было опубликовано соглашение между правительствами Московской и Тульской областей, подписанное председателем тульского правительства Валерием Шериным. В частности, как мы писали ранее, в нём указывалось, что власти будут тесно сотрудничать в сфере захоронения отходов.