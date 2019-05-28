В Платоновском парке Тулы хотят строить храм

В Платоновском парке Тулы хотят построить храм святителя Спиридона Тримифунтского.



Примерный проект представили 28 мая в ходе заседания правительства Тульской области под председательством губернатора Алексея Дюмина. Само строительство храма пока обещают обсудить с жителями на публичных слушаниях.

Тем не менее, строительство храма планируют начать уже в 2019 году. Работы собирается вести химический комбинат «Щёкиноазот», которому предоставили парк для благоустройства.

Похожая ситуация не так давно едва не произошла в Екатеринбурге, где на месте городского сквера (даже не имеющего статус парка) собирались построить храм. Жителям, устроившим протесты и дежурства на территории огороженной зелёной зоны, удалось отстоять свою позицию, по итогам опроса большинство проголосовало за сохранение сквера. Вопрос выбора места под храм отложили для обсуждений.